Воск для депиляции

Восковая депиляция – процедура вполне привычная. Для нее используется разогретый до температура 40 – 60 градусов восковый состав. Разогретый материал раскрывает фолликулы и обволакивает волоски, что позволяет быстро и качественно удалять их.

Виды воска для депиляции

Пленочные воски в плитках или гранулах

Воск для депиляции в баночках

Ванночки с горячим воском

Как правильно использовать воск для депиляции

Но, если вы будете соблюдать наши рекомендации и рекомендации производителей у вас непременно все получиться. Мы же ждем в комментариях ваши впечатления от использования разных видов воска.

Современная косметологическая индустрия предлагает на выбор женщин большое количество разнообразных восков. Есть составы в плитках, банках, гранулах и даже в готовых к применению ванночках, которые достаточно всего лишь разогреть на водяной бане. Но, помимо самого дизайна и упаковки, все эти средства отличаются между собой плотностью и температурами плавления.Пленочные воски в плитках или гранулах предполагают разогрев до 40 градусов. Этой температуры вполне достаточно для того, чтобы состав начал плавится. Такой вариант воска для эпиляции считается наиболее экономным. Его расход практически на 30% меньше чем расход любого другого типа воска. При этом у данного состава есть и еще одна отличительная особенность – слой воска получается очень тонким. Вследствие этого он полностью повторяет контуры каждого волоска в отдельности и тем самым сводит к минимуму риск врастания волосков.Баночные варианты горячих восков предназначены для средних температурных режимов плавления. В среднем оптимальной температурой для них принято считать 50°С. Наносятся такие составы так же как и предыдущие достаточно тонким слоем. Быстро застывают на коже и легко с нее удаляются.Горячие воски в ванночках предназначены для использования при температуре в 60°С. При помощи этой процедуры кожа покрывается достаточно толстым слоем. Такой тип состава отлично подходит для удаления особенно жестких или коротких волосков.Прежде чем использовать горячий воск для депиляции следует предварительно обработать кожу специальным лосьоном. Затем, при помощи косметического талька избавьте кожные покровы от лишней жидкости. Сухость кожи гарантирует оптимальную адгезию воскового состава с волосками. Остатки талька снимите тканевыми салфетками. Расплавленный до требуемой температуры восковый состав нанесите на кожу при помощи специального шпателя. Не забывайте предварительно проверить его температуру, чтобы не обжечься. Немного прижимайте воск во время нанесения, так адгезия увеличится еще больше.Дождавшись остывания состава, немножко приподымайте от кожи один из краев образовавшейся восковой пленки. Затем, хорошо ухватившись, оторвите ее одним резким движением. Вместе с пленкой вы удалите и лишнюю растительность. При помощи влажной салфетки снимите с кожи остатки воска и обработайте кожу кремом или гелем. Желательно использовать составы с охлаждающим эффектом.Особенную осторожность следует соблюдать при работе с толстым восковым покрытием. Здесь достаточно высок риск того, что вы не сможете сразу же оторвать такую пленку и, соответственно, избавится от растительности.