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Зимний уход за руками
Зимний уход за руками

Поход в маникюрный салон или маникюр в домашних условиях женщины не пропускают. Но вот все ли помнят о том, что ухода требуют не только ногти, но и кожа рук. Вряд ли даже самый стильный дизайнерский маникюр будет радовать, если будет нанесен на неухоженные руки с растрескавшейся кожей. (далее...)

Практика

30.12.2021

Биологический возраст – определяем самостоятельно
Биологический возраст – определяем самостоятельно

Сейчас многие фитнес блогеры говорят о том, что знание своего биологического возраста чрезвычайно важен в вопросах восстановления и нормализации физической формы. Конечно же, педикюр, маникюр и депиляция – это неотъемлемые атрибуты красоты каждой женщины.  (далее...)

Практика

28.12.2021

Парафин для смягчения кожи рук – домашние рецепты
Парафин для смягчения кожи рук – домашние рецепты

Всем женщинам хочется иметь красивые и ухоженные руки. Конечно же красивый дизайнерский маникюр в этом вопросе чрезвычайно важен. Но, не стоит забывать и о самой коже рук. И здесь незаменимым помощником выступает парафин. (далее...)

Маникюр

24.12.2021

Сода для домашнего маникюра
Сода для домашнего маникюра

Регулярное проведение педикюра – это неотъемлемая часть жизни каждой, уважающей себя женщины. В большинстве случаев для выполнения ухода за кожей ног используется пемза или лопатка. К сожалению, несмотря на то, что результат получается отличным, держится он относительно недолго. (далее...)

Педикюр

23.12.2021

Вред от народной медицины
Вред от народной медицины

Несмотря на то, что народная медицина стремительно набирает популярность, прежде чем приступать к применению популярных средств, нужно тщательно изучить все «за» и «против». Конечно, большинство средств действительно полезны. Но, на самом деле на некоторые из них реакция будет полностью непредсказуемой и даже чревата опасностью для здоровья.

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Практика

22.12.2021

Взаимосвязь цвета глаз и здоровья
Взаимосвязь цвета глаз и здоровья

Выражение о том, что глаза – это зеркало души, известно всем без исключения. Но, речь в нашей статье пойдет не только о доброте или искренности их обладателей. Сейчас стоит поговорить о более серьезных вещах – оказывается, от цвета глаз напрямую может зависеть состояние Вашего здоровья. (далее...)

Теория

20.12.2021

Как избавится от нависшего века – секреты красивого макияжа
Как избавится от нависшего века – секреты красивого макияжа

Нависшее веко – это проблема, которая беспокоит очень многих. Чаще всего проблема связана со средним возрастом. Однако, не застрахован никто, в независимости от возрастной группы или половой принадлежности. Но, все же в большинстве случаев нависшее веко связывают с естественными процессами старения организма. (далее...)

Практика

18.12.2021

Травматические изменения ногтей в детском возрасте
Травматические изменения ногтей в детском возрасте

Чаще всего у детей травматические изменения встречаются из-за вредной привычки обкусывать ногти. Клинически такая проблема детских проблем с ногтями выражается в коротких и неравномерно растущих ногтевых пластинах. К сожалению, последствия могут выражаться в более серьезных вариантах и привести к бактериальным суперинфекциям. (далее...)

Маникюр

16.12.2021

Трафареты для бровей
Трафареты для бровей

Сделать аккуратные и симметричные  брови самостоятельно в домашних условиях совсем несложно. Выполнить коррекцию бровей без бровиста совсем не сложно, особенно если у Вас есть уже готовый трафарет для бровей. (далее...)

Ресницы

14.12.2021

Школьный маникюр на 2021 – 2022 год
Школьный маникюр на 2021 – 2022 год

Время подросткового возраста считается преображением  девочек. Этот период отличается тягой к экспериментам и маникюр здесь не исключение. Но, дизайн девочкам нужно выбирать  с учетом того будет ли девочка ходить с накрашенными ногтиками в школу, или же маникюр предназначается для «ношения» на каникулах. (далее...)

Маникюр

12.12.2021

Уникальная депиляция - удаление волос при помощи спрея
Уникальная депиляция - удаление волос при помощи спрея

Вопрос депиляции был и остается актуальным во все времена и современный мир не является исключением. Особенно популярным сейчас считается абсолютно безболезненный спрей для выполнения депиляции и удаления лишней растительности. Одним из лучших спреев сейчас считается Velform Hair Erase. Заслуженно это средство №1. (далее...)

Депиляция

10.12.2021

Отличия медицинского педикюра от обычного
Отличия медицинского педикюра от обычного

Что такое педикюр знает каждая, уважающая себя женщина. Но, каждая ли из Вас, милые дамы, может похвалиться тем, что знает, чем отличается от простого, медицинский педикюр. (далее...)

Педикюр

08.12.2021

Педикюр наращивание
Педикюр наращивание

Наращивание ногтей на ногах уже стало привычной стандартной процедурой. Конечно, если не считать креативного выбора женщин, которые решаются нарастить на ноготках ногти 3-х сантиметровой длины. Но, казалось бы, зачем наращивать ногти на ногах? (далее...)

Педикюр

05.12.2021

Тату глазного яблока
Тату глазного яблока

Демонстрация своей неординарности – это обычное явление стильной и креативной молодежи. Именно молодые люди чаще решаются на кардинальные, а порой, и невероятные изменения своей внешности. И одна из таких трансформаций – тату на глазном яблоке. (далее...)

Практика

03.12.2021

Барефутинг
Барефутинг

Вам еще не приходилось встречать на улицах Киева, казалось бы, нормального, но совершенно босого человека. Вполне возможно, что это произойдет уже в ближайшее время. Хочу познакомить Вас с этими странными людьми – барефуторы – ярые приверженцы ходьбы босиком. (далее...)

Практика

01.12.2021