Поход в маникюрный салон или маникюр в домашних условиях женщины не пропускают. Но вот все ли помнят о том, что ухода требуют не только ногти, но и кожа рук. Вряд ли даже самый стильный дизайнерский маникюр будет радовать, если будет нанесен на неухоженные руки с растрескавшейся кожей. (далее...)