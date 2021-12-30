Зимний уход за руками
Поход в маникюрный салон или маникюр в домашних условиях женщины не пропускают. Но вот все ли помнят о том, что ухода требуют не только ногти, но и кожа рук. Вряд ли даже самый стильный дизайнерский маникюр будет радовать, если будет нанесен на неухоженные руки с растрескавшейся кожей. (далее...)
Сода для домашнего маникюра
Регулярное проведение педикюра – это неотъемлемая часть жизни каждой, уважающей себя женщины. В большинстве случаев для выполнения ухода за кожей ног используется пемза или лопатка. К сожалению, несмотря на то, что результат получается отличным, держится он относительно недолго. (далее...)
Вред от народной медицины
Несмотря на то, что народная медицина стремительно набирает популярность, прежде чем приступать к применению популярных средств, нужно тщательно изучить все «за» и «против». Конечно, большинство средств действительно полезны. Но, на самом деле на некоторые из них реакция будет полностью непредсказуемой и даже чревата опасностью для здоровья. (далее...)
Взаимосвязь цвета глаз и здоровья
Выражение о том, что глаза – это зеркало души, известно всем без исключения. Но, речь в нашей статье пойдет не только о доброте или искренности их обладателей. Сейчас стоит поговорить о более серьезных вещах – оказывается, от цвета глаз напрямую может зависеть состояние Вашего здоровья. (далее...)
Как избавится от нависшего века – секреты красивого макияжа
Нависшее веко – это проблема, которая беспокоит очень многих. Чаще всего проблема связана со средним возрастом. Однако, не застрахован никто, в независимости от возрастной группы или половой принадлежности. Но, все же в большинстве случаев нависшее веко связывают с естественными процессами старения организма. (далее...)
Травматические изменения ногтей в детском возрасте
Чаще всего у детей травматические изменения встречаются из-за вредной привычки обкусывать ногти. Клинически такая проблема детских проблем с ногтями выражается в коротких и неравномерно растущих ногтевых пластинах. К сожалению, последствия могут выражаться в более серьезных вариантах и привести к бактериальным суперинфекциям. (далее...)
Школьный маникюр на 2021 – 2022 год
Время подросткового возраста считается преображением девочек. Этот период отличается тягой к экспериментам и маникюр здесь не исключение. Но, дизайн девочкам нужно выбирать с учетом того будет ли девочка ходить с накрашенными ногтиками в школу, или же маникюр предназначается для «ношения» на каникулах. (далее...)
Уникальная депиляция - удаление волос при помощи спрея
Вопрос депиляции был и остается актуальным во все времена и современный мир не является исключением. Особенно популярным сейчас считается абсолютно безболезненный спрей для выполнения депиляции и удаления лишней растительности. Одним из лучших спреев сейчас считается Velform Hair Erase. Заслуженно это средство №1. (далее...)
Педикюр наращивание
Наращивание ногтей на ногах уже стало привычной стандартной процедурой. Конечно, если не считать креативного выбора женщин, которые решаются нарастить на ноготках ногти 3-х сантиметровой длины. Но, казалось бы, зачем наращивать ногти на ногах? (далее...)
Тату глазного яблока
Демонстрация своей неординарности – это обычное явление стильной и креативной молодежи. Именно молодые люди чаще решаются на кардинальные, а порой, и невероятные изменения своей внешности. И одна из таких трансформаций – тату на глазном яблоке. (далее...)
Барефутинг
Вам еще не приходилось встречать на улицах Киева, казалось бы, нормального, но совершенно босого человека. Вполне возможно, что это произойдет уже в ближайшее время. Хочу познакомить Вас с этими странными людьми – барефуторы – ярые приверженцы ходьбы босиком. (далее...)